Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK 2022 Ağustos ayı faiz toplantısı hangi gün, saat kaçta?
Merkez Bankası son 7 toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Para Politikası Kurulu 2022 Ağustos ayı toplantısının yaklaşması ile beraber gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK 2022 Ağustos ayı faiz toplantısı ne zaman?
TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ağustos ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararını 18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.
AĞUSTOS 2022 FAİZ BEKLENTİSİ
Küresel faiz artışları ve temmuz ayında yüzde 80'e dayanan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Ağustos Perşembe günü yapacağı toplantısında politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak yüzde 14 seviyesinde bırakması bekleniyor.
Ekonomistler son zamanlarda enerji fiyatlarındaki düşüş ve gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması sebebiyle enflasyonun zirveye yaklaşmış olabileceğini öngörüyorlar.
Reuters anket katılımcıları, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor.
Bloomberg HT Araştırma’nın ağustos ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde bırakılması yönünde.
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