Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 2023 Ağustos ayı faiz beklentisi ne?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:20

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:20

Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı faiz kararı kararı için nefesler tutuldu. Para Politikası Kurulu Ağustos ayı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı beklentisi ne?

AĞUSTOS AYI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.



MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB faiz kararı 24 Ağustos saat 14.00’te duyurulacak.



TCMB AĞUSTOS AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?



AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, yüzde 17.5 seviyesindeki politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 20'ye çekerek devam etmesi bekleniyor.

Ankete göre sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

TCMB, Haziran ve Temmuz aylarında 900 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 17.5 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti. Fakat yapılan faiz artışı, vergi artışları ve TL'nin değer kaybı sebebiyle yükselen enflasyonun yanında beklentilerin oldukça altında kaldı. TCMB faiz kararlarını sıkılaştırma içeren diğer adımlarla destekledi.

Aralık ayına kadar politika faizinin yüzde 30 seviyesine yükseleceğini tahmin eden HSBC araştırma notunda bu seviyenin altında faiz artışı döngüsünün bitme riskinin olduğunu belirtti ve ekledi:

"Reel politika faizinin negatif gerçekleşmeye devam ettiği bir ortamda, mütevazı politika faiz artışları makroihtiyati sıkılaştırma ile desteklense bile, kalıcı dezenflasyonun sağlanma ihtimali düşüktür."



