Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB anketine göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıllık takvim doğrultusunda PPK (Para Politikası Kurulu) toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB anketine göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:42
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB anketine göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek yıl düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının yanı sıra açıklayacağı Enflasyon Raporları ve Finansal İstikrar Raporlarının tarihleri belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB anketine göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ayki faiz toplantısı 21 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanacak.

TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.


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