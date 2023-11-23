Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB kasım ayı faiz kararı saat kaçta? 2023 kasım ayı faiz beklentisi...

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:43

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:45

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı ekonomiyi takip eden yurttaşlar tarafından merak edilyor. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen 2023 Kasım ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

TCMB PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Para Politikası Kurulu toplantısı Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu toplantısı Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak. Faiz kararı toplantı sonrasında saat 14.00’da duyurulacak.

Kritik toplantı öncesi ekonomistlerin de faiz beklentisi belli oldu.

TCMB KASIM AYI FAİZ KARARI

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist ise yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer aldı.

Hollanda merkezli bankacılık şirketi ING’nin ekonomistleri de Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artışıyla hız keseceğini tahmin etti.