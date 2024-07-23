Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:34

Güncelleme: 23.07.2024 - 11:34

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerini etkileyen TCMB faiz kararı öncesinde, yatırımcılar temkinli davranmaya devam ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı temmuz ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 14.00'da açıklanacak.

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bugün gözler yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, analistler, para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.