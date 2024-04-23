Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz tahmini ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz tahmini ne yönde?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:10
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz tahmini ne yönde?
Abone Ol google-news

Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından meraklan beklenen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistler nisan ayı faiz beklentilerini açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz tahmini ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haberleri merkez bankası haberleri Faiz kararı haberleri faiz haberleri politika faizi haberleri

İlgili Haberler

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi yüzde 67’yi aştı

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi yüzde 67’yi aştı
Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Ekonomistler ne bekliyor?

Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Ekonomistler ne bekliyor?
Düşük tutarlı mevduatın faizi bile yüzde 50'yi aştı: İşte 10 bin liranın getirisi...

Düşük tutarlı mevduatın faizi bile yüzde 50'yi aştı: İşte 10 bin liranın getirisi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Özhaseki'den itiraf gibi sözler: 'Her tarafı yemyeşil olan Anadolu coğrafyasını talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı kel hale getirdik'

Bakan Özhaseki'den itiraf gibi sözler: 'Her tarafı yemyeşil olan Anadolu coğrafyasını talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı kel hale getirdik'
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’
Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’

Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’
Nihat Zeybekçi'yle Yeni Şafak yazarı arasındaki 'İsrail'le ticaret' polemiği devam ediyor: 'Bunun için size hakaret ettim'

Nihat Zeybekçi'yle Yeni Şafak yazarı arasındaki 'İsrail'le ticaret' polemiği devam ediyor: 'Bunun için size hakaret ettim'
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
Bakan Özhaseki'den itiraf gibi sözler: 'Her tarafı yemyeşil olan Anadolu coğrafyasını talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı kel hale getirdik'

Bakan Özhaseki'den itiraf gibi sözler: 'Her tarafı yemyeşil olan Anadolu coğrafyasını talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı kel hale getirdik'
Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?