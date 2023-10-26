Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Dolar ve Euro'da son durum...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:14

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artışla yüzde 35'e yükseltti.

Son artışla TCMB yeni yönetiminde beşinci faiz artışına imza attı. Böylelikle Merkez Bankası beş ayda 26.5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

Faiz kararının ardından döviz kurunda sınırlı da olsa hareketlilikler yaşandı.

Günün ilk yarısında serbest piyasada dolar/TL 28,15 liradan, Euro/TL ise 29,69 liradan alıcı buluyordu. Saat 14.15 itibariyla ise dolar/TL 28,12 liradan, Euro/TL ise 29,70 seviyesinde işlem görüyor.