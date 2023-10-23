Nihat Özdemir'den dikkat çeken faiz çıkışı: 'Öyle bir ortam var ki...'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 16:05

Güncelleme: 23.10.2023 - 16:05

Hafize Gaye Erkan yönetiminde Merkez Bankası son 4 toplantıda politika faizini 2150 puan yükselterek yüzde 8,5'dan yüzde 30'a çekti.

Artan faizler sonrası şirketlerin krediye ulaşım maliyeti katlanarak arttı.

Muhalefet tarafından 'beşli çete' olarak adlandırılan Limak Holding'in Onursal Başkanı Nihat Özdemir'den dikkat çeken faiz çıkışı geldi.

Ekonomim'den Necla Dalan'a konuşan Nihat Özdemir, bu faiz ortamında krediyi geri ödemenin mümkün olmadığını belirtti.

Özdemir, "Öyle bir faiz ortamı var ki şu anda. Kredi aldığımız zaman bunları geri ödememiz mümkün değil, ödenemez. O kadar para kazanmıyoruz" ifadelerini kullanarak şaşırtıcı bir çıkışta bulundu.

"İTALYA'DAN KREDİ ALDIK"

Nihat Özdemir, Türkiye'de ödenen faiz kadar kazanabilecekleri bir sektör olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Öyle bir faiz ortamı var ki şu anda. Kredi aldığımız zaman bunları geri ödememiz mümkün değil, ödenemez. O kadar para kazanmıyoruz ki, yüzde 35-40… Ben bir işten para kazanacağım ki bu paranın geri ödemesini yapabileyim. Böyle bir sektör yok ki. Ödediğimiz faiz kadar kazanacağımız bir sektör yok. Adana’daki meyve suyu fabrikasını yüzde 100 büyüttük. 100 bin ton meyve işliyorduk, 200 bin tona çıkardık. Ama Türkiye’den kredi almadık. Gittik İtalya’dan SACE kredisi aldık. Krediyi tamamen İtalya’dan aldık. Fabrikanın yüzde 60 mamülü ihracata dönük olduğu için İtalya’dan kredi aldık. Kasım’da bakanlarımız gelecek ve resmi açılışı yapacağız."