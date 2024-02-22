Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Dolar ve Euro'da son durum...

Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:29

Güncelleme: 22.02.2024 - 14:29

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Yılın ikinci toplantısını yapan PPK, şubat ayında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 45'te sabit bıraktı.

Merkez Bankası; faizleri haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er, aralık ve ocakta ise 250 baz puan artırmıştı.

Art arda 8 toplantıda faiz artışına giden Merkez Bankası, uzun bir sürenin ardından ilk kez politika faizini sabit bıraktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

TCMB'nin kritik faiz kararının ardından ise dolar ve Euro'da sınırlı hareketlilikler görüldü.

Foreks piyasalarında güne 31,08 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 14:15 itibariyle 31,00 civarında işlem görüyor.

Aynı dakikalarda güne 33,79 TL'den başlayan Euro/TL ise sınırlı düşüş göstererek 33,69 TL'den alıcı buluyor.