Dolar ve Euro rekor tazeledi! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 22.02.2024 - 09:43

Güncelleme: 22.02.2024 - 09:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü Ocak'ta tamamladığı mesajlarının ardından Reuters anketinde bu ay politika faizinin yüzde 45'te sabit kalması bekleniyor.

TCMB'nin kararı 14:00'de açıklanacak. Bugün iç veri gündeminde haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet hareketleri verilerini de izlenecek.

TCMB yılın ilk enflasyonda raporunda, politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğu, faiz indirimini konuşmak için ise "erken" olduğu mesajını vermişti.

Karahan, "Politika faizinin ulaştığı seviye ve attığımız diğer adımlarla birlikte dezenflasyon için gereken sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz. Politika duruşumuzun ara hedefimiz doğrultusunda, bir önceki raporda öngörülenden daha uzun süre korunacak olması da (enflasyonun) ana eğilime olumlu yansıyacaktır" demişti.

TCMB'nin daha uzun süre faizlerin yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki mesajlarına rağmen Reuters anketinde yıl sonuna doğru faiz indirimlerinin başlayacağı ana beklenti olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki yönlendirmeler piyasalarda yakından takip edilecek.

Reuters anketinin medyanına göre politika faizi yıl sonunda yüzde 37.5 seviyesinde bekleniyor.

Ankete yanıt veren 10 kurumdan sadece bir tanesi yıl sonunda yüzde 45 politika faizi bekliyor. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB'nin toplam rezervleri 0.7 milyar dolar düşüşle 134.2 milyar dolara geriledi. Hesaplamalar net rezervlerin 0.3-0.5 milyar düşüşle 28.5 milyar dolar civarına gerilediğini gösteriyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek saat 09.40 itibariyle Foreks piyasalarında 31.08 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı.

Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4.8 oldu.

Aynı dakikalarda Euro/TL ise güne 33.79 seviyesinden başlayarak rekor tazeledi.

PİYASALARDA FED BELİRSİZLİĞİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımladığı toplantı tutanaklarının ardından uzun vadeli ABD tahvil getirileri üç ayın zirvesine yükselirken küresel piyasalarda dolar değer kaybetti.

Tutanaklarda, katılımcıların Fed'in enflasyonu yüzde 2 olan hedefe düşürebilmek için "kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre korunması gerektiği konusundaki belirsizliğin altını çizdiği" ifadesi yer aldı.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 190 milyar TL düzeyindeydi. TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

Fazla likidite, parasal sıkılaştırmanın tam etkisinin piyasaya yansımasını engelleyebildiği için yakından takip ediliyor. Bu kapsamda PPK'da verilebilecek mesajlar da izlenecek.