Merkez bankası faiz kararını açıkladı: İşte borsa, altın ve dolarda son durum

Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:09

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:23

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Buna göre faiz 250 baz puan artırılarak yüzde 17.5 'e yükseltildi.

Hafta içerisinde 27.23 ile tarihi zirvesini gören dolar, güne 26.85 civarında başladı. Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla 26.93 seviyesine çıktı.

Sabah saatlerinde 30.23 bandında işlem gören Euro/TL ise 30.24 civarında.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kazanarak 6.605,70 puana yükseldi. Faiz kararının ardından ise 6670 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesine ulaştı. BIST 100 endeksi, saat 14.09 itibarıyla yüzde 0,76 kazançla 6613 puanda bulundu.

Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 1.717 liradan işlem görürken, faiz kararının açıklanmasının ardından 1.743 seviyesinde.