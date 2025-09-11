Merkez Bankası faizi 42.5'in altına ancak düşürebildi! 6 aylık İmamoğlu rötarı bakın kime yaradı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirdi. Kurul aynı zamanda gecelik borç verme faizini yüzde 46'dan yüzde 43,5'e, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 41,5'ten yüzde 39'a düşürdü.

2025'TEKİ FAİZ HAREKETLERİ

TCMB 2023 Şubat'ta politika faizini 9 puandan 8.5'e düşürmesinin ardından faizler 50 puan seviyesine kadar tırmanmıştı. Daha sonra 26 Aralık 2024'te faizler 47.5'e ardından 6 Mart 2025'e kadar 42.5'e düşürülmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta tutuklanmasının ardından piyasada dalgalanmalar yaşandı. PPK olağanüstü toplanarak gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya yükseltti. Politika faizi bu dönemde yüzde 42,5'te sabit bırakıldı.

Nisan toplantısında politika faizi yüzde 46'ya çıkarıldı. Haziran ayında oran yüzde 46'da sabit tutuldu. 24 Temmuz toplantısında politika faizi yüzde 43'e indirildi. Bugünkü kararla oran yüzde 40,5'e düştü.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI ZENGİNE YARADI

Bu düşüşle birlikte İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından geçen sürede politika faizi ilk kez tutuklandığı mart ayındaki oranın altına indi.

Aradaki 6 aylık süreçte başta 350 baz puanlık indirimin aksine yapılabilecek bir faiz indirimi daha olması, politika faizini bugün 37 veya daha altında bir seviyeye taşıyacaktı.

Ekonomistler yüksek faizin başta üretimi negatif yönde etkilemesi nedeniyle bu seviyelerin aşağı çekilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor. Ayrıca tutuklamaların özellikle halk ve yabancı kuruluşlar nezdinde ''siyasi kararlar'' olarak öne çıkmasıyla birlikte uygulanan oranlar karşısında sınırlı yükselen döviz kurları, mudilerin yüksek kazançlar sağlamasına imkân tanıyor; yoksul kesim ile zenginler arasındaki uçurum artıyor.

YIL SONU HEDEFİ YÜZDE 30!

2025 yılı sonuna kadar 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde iki toplantı daha yapılacak. Yıl başındaki tahminlere göre politika faizinin 2025 sonunda yüzde 30-32 seviyesinde olması beklenmekteydi.

TCMB'nin indirim yaptığı tarihlerde sırasıyla 2,5; 2,5; 3,0 ve 2,5 puanlık düşüş gerçekleştirdiği görülüyor. Yıl başında açıklanan hedeflere ulaşmak için kalan iki toplantıda toplam 8,5-10,5 puanlık indirim yapılması gerekiyor.

TCMB'nin bu düzeyde indirim yapması için her toplantıda 425-525 baz puanlık düşüş yapması gerekecek. Yıl başında açıklanan enflasyon oranı tahminleri gibi faiz oranı tahminlerinin de yıl sonunda tutma ihtimali zayıf görülüyor.