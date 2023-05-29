Merkez Bankası faizleri hangi seviyeye kadar çıkabilir?

Yayınlanma: 29.05.2023 - 14:14

Güncelleme: 29.05.2023 - 14:14

İngiltere merkezli yatırım bankası Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bankanın analisti Ercan Ergüzel, müşterilerine gönderdikleri notta, "Hem faiz oranlarında hem de FX kurunda düzenlemeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Notta, "Politika faizinin 2023 sonunda yüzde 36 olacağına tahmin ediyoruz ancak riskler aşağı yönlü" denildi.