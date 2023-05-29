Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: Dikkat çeken 'değişim' mesajı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 10:05

Güncelleme: 29.05.2023 - 10:42

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

GÖZLER İMAMOĞLU'NA ÇEVRİLMİŞTİ

Sonuçların netleşmeye başlamasının ardından başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Millet İttifakı'nın birçok kurmayı seçime ilişkin açıklamalarda bulunmuş ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan herhangi bir açıklama veya paylaşım gelmemişti.

Son olarak İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Başkanı'nın saat 10.00'da sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

Saatlerin 10.05'i göstermesinin ardından İmamoğlu merakla beklenen açıklamasına başladı.

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR"

Konuşmasında "Ümitsizliğe yer yok" diyen ve dikkat çeken bir 'değişim' vurgusu yapan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" ifadelerini kullandı.

Akşam için bir çağrıda bulunan İmamoğlu, "Bütün istanbulluları bugün saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenlediğimiz 570. fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

* 28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetç olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi, hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan milyonların olduğunu farkındayım. Sevgili çocuklar, sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler, sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler, başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık.

* Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs. Bugün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular, ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Büyük Atatürk diyor ki "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır." İstanbul'da benim gibi milyonlarca Türkiye'de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var.

SAAT VERDİ, ÇAĞRI YAPTI

* Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelelerine defalarca tanık oldum. Başta demokrasi neferleri olan sizleri, sevgili çocukları, o canım gençleri, anneleri ve bütün istanbulluları bugün saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenlediğimiz 570. fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın. Yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam. Ve bana güvenin her şey çok güzel olacak.