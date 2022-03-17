Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki yağdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası'nın bu kararına siyasi isimlerden ve ekonomistlerden tepki yağdı.
Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Merkez Bankası'nın bu kararına sosyal medyada siyasi isimlerden ve ekonomistlerden tepki geldi.
İşte o tepkilerden bazıları...
Ekonomist Mahfi Eğilmez:
"Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Böylece tasarrufun değil borçlanmanın kollanması gerektiği yolundaki yaklaşımını sürdürdü"
Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Böylece tasarrufun değil borçlanmanın kollanması gerektiği yolundaki yaklaşımını sürdürdü.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) March 17, 2022
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:
"Merkez Bankası faizleri sabit tutmuş. İyi de kardeşim! Bir şey değişmeyecekse niye toplanıp duruyorsunuz? Hadi dağılın bakayım"
Merkez Bankası faizleri sabit tutmuş.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 17, 2022
İyi de kardeşim! Bir şey değişmeyecekse niye toplanıp duruyorsunuz?
Hadi dağılın bakayım.
Ekonomist Turhan Bozkurt:
"Merkez Bankası'ndan hâlâ para politikasının icap ettirdiği kararlar beklemek, Zümrüdü Anka Kuşu'nun Kaf Dağı'nın ardından çıkıp gelmesini beklemekten farkı yok. Oldu olacak olan"
Merkez Bankası'ndan hâlâ para politikasının icap ettirdiği kararlar beklemek, Zümrüdü Anka Kuşu'nun Kaf Dağı'nın ardından çıkıp gelmesini beklemekten farkı yok.— Turhan Bozkurt (@TurhanBozkurTV) March 17, 2022
Oldu olacak olan.
Ekonomist Ömer Fırat Gencal:
"Tüm finans, bankacılık ve hazinecilik kariyerim boyunca @Merkez_Bankasi 'ndan gördüğüm en amatörce, hiç bir profesyonelliği olmayan, tutarsızlıklarla dolu, kafa karışıklığı yaratan bir PPK karar metni. Bu da hayaldi gerçek oldu.. Yazık.."
Tüm finans, bankacılık ve hazinecilik kariyerim boyunca @Merkez_Bankasi 'ndan gördüğüm en amatörce, hiç bir profesyonelliği olmayan, tutarsızlıklarla dolu, kafa karışıklığı yaratan bir PPK karar metni.— OMER RIFAT GENCAL (@omgencal) March 17, 2022
Bu da hayaldi gerçek oldu..
Yazık.. pic.twitter.com/N6f7Yalb8K
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:
"Merkez Bankası kararını açıkladı, TCMB faiz kararını sabit bıraktı. Nas'ı bu ay da pas geçtiler. Kur'un yanında Nas da yandı"
#MerkezBankası kararını açıkladı,#TCMB faiz kararını sabit bıraktı.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) March 17, 2022
Nas'ı bu ay da pas geçtiler.
Kur'un yanında Nas da yandı. pic.twitter.com/2f0JYGyJbk
CHP Sözcüsü Faik Öztrak:
"Nas bu ay da “pas” dedi. “Faiz sebep, enflasyon sonuç” diyerek; milleti kuru ekmeğe muhtaç edenler, sebep olduğunuz yıkımdan mutlu musunuz?"
Nas bu ay da “pas” dedi.— Faik Öztrak (@faikoztrak) March 17, 2022
“Faiz sebep, enflasyon sonuç” diyerek; milleti kuru ekmeğe muhtaç edenler, sebep olduğunuz yıkımdan mutlu musunuz?
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