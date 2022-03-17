Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki yağdı

17 Mart 2022 Perşembe, 14:26

Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Merkez Bankası'nın bu kararına sosyal medyada siyasi isimlerden ve ekonomistlerden tepki geldi.

İşte o tepkilerden bazıları...

Ekonomist Mahfi Eğilmez:

"Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Böylece tasarrufun değil borçlanmanın kollanması gerektiği yolundaki yaklaşımını sürdürdü"

Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Böylece tasarrufun değil borçlanmanın kollanması gerektiği yolundaki yaklaşımını sürdürdü. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) March 17, 2022

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:

"Merkez Bankası faizleri sabit tutmuş. İyi de kardeşim! Bir şey değişmeyecekse niye toplanıp duruyorsunuz? Hadi dağılın bakayım"

Merkez Bankası faizleri sabit tutmuş.

İyi de kardeşim! Bir şey değişmeyecekse niye toplanıp duruyorsunuz?

Hadi dağılın bakayım. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 17, 2022

Ekonomist Turhan Bozkurt:

"Merkez Bankası'ndan hâlâ para politikasının icap ettirdiği kararlar beklemek, Zümrüdü Anka Kuşu'nun Kaf Dağı'nın ardından çıkıp gelmesini beklemekten farkı yok. Oldu olacak olan"

Merkez Bankası'ndan hâlâ para politikasının icap ettirdiği kararlar beklemek, Zümrüdü Anka Kuşu'nun Kaf Dağı'nın ardından çıkıp gelmesini beklemekten farkı yok.

Oldu olacak olan. — Turhan Bozkurt (@TurhanBozkurTV) March 17, 2022

Ekonomist Ömer Fırat Gencal:

"Tüm finans, bankacılık ve hazinecilik kariyerim boyunca @Merkez_Bankasi 'ndan gördüğüm en amatörce, hiç bir profesyonelliği olmayan, tutarsızlıklarla dolu, kafa karışıklığı yaratan bir PPK karar metni. Bu da hayaldi gerçek oldu.. Yazık.."

Tüm finans, bankacılık ve hazinecilik kariyerim boyunca @Merkez_Bankasi 'ndan gördüğüm en amatörce, hiç bir profesyonelliği olmayan, tutarsızlıklarla dolu, kafa karışıklığı yaratan bir PPK karar metni.



Bu da hayaldi gerçek oldu..



Yazık.. pic.twitter.com/N6f7Yalb8K — OMER RIFAT GENCAL (@omgencal) March 17, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:

"Merkez Bankası kararını açıkladı, TCMB faiz kararını sabit bıraktı. Nas'ı bu ay da pas geçtiler. Kur'un yanında Nas da yandı"

#MerkezBankası kararını açıkladı,#TCMB faiz kararını sabit bıraktı.



Nas'ı bu ay da pas geçtiler.

Kur'un yanında Nas da yandı. pic.twitter.com/2f0JYGyJbk — Veli Ağbaba (@veliagbaba) March 17, 2022

CHP Sözcüsü Faik Öztrak:

"Nas bu ay da “pas” dedi. “Faiz sebep, enflasyon sonuç” diyerek; milleti kuru ekmeğe muhtaç edenler, sebep olduğunuz yıkımdan mutlu musunuz?"