Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki yağdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası'nın bu kararına siyasi isimlerden ve ekonomistlerden tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 14:26
Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki yağdı
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Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Merkez Bankası'nın bu kararına sosyal medyada siyasi isimlerden ve ekonomistlerden tepki geldi.

İşte o tepkilerden bazıları...

Ekonomist Mahfi Eğilmez:

"Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Böylece tasarrufun değil borçlanmanın kollanması gerektiği yolundaki yaklaşımını sürdürdü"

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:

"Merkez Bankası faizleri sabit tutmuş. İyi de kardeşim! Bir şey değişmeyecekse niye toplanıp duruyorsunuz? Hadi dağılın bakayım"

Ekonomist Turhan Bozkurt:

"Merkez Bankası'ndan hâlâ para politikasının icap ettirdiği kararlar beklemek, Zümrüdü Anka Kuşu'nun Kaf Dağı'nın ardından çıkıp gelmesini beklemekten farkı yok. Oldu olacak olan"

Ekonomist Ömer Fırat Gencal:

"Tüm finans, bankacılık ve hazinecilik kariyerim boyunca @Merkez_Bankasi 'ndan gördüğüm en amatörce, hiç bir profesyonelliği olmayan, tutarsızlıklarla dolu, kafa karışıklığı yaratan bir PPK karar metni. Bu da hayaldi gerçek oldu.. Yazık.."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:

"Merkez Bankası kararını açıkladı, TCMB faiz kararını sabit bıraktı. Nas'ı bu ay da pas geçtiler. Kur'un yanında Nas da yandı"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak:

"Nas bu ay da “pas” dedi. “Faiz sebep, enflasyon sonuç” diyerek; milleti kuru ekmeğe muhtaç edenler, sebep olduğunuz yıkımdan mutlu musunuz?"



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