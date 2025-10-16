Merkez Bankası’nda değişim sinyali: O isim görevden ayrılabilir!

Türkiye’de ekonomi yönetimi, gelecek yıl görev süresi dolacak olan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın yerine Para Politikası Kurulu’na (PPK) yeni üyelerin atanmasını değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Akçay’ın görev süresinin uzatılması düşük ihtimal olarak görülüyor.

Nisan ayında 65 yaşına girecek olan Akçay, yasal emeklilik yaş sınırına ulaşacak. Yatırımcılar tarafından “ortodoks politikaların” güçlü savunucularından biri olarak bilinen Akçay, 2023’ten bu yana uygulanan sıkı para politikasının mimarları arasında yer aldı.

YENİ ATAMALAR YOLDA

Bloomberg News’in kaynaklarına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, yatırımcı güvenini korumak amacıyla Akçay’ın görev süresi dolmadan bir veya iki yeni politika yapıcının atanması gündemde. Henüz isimler netleşmezken, mevcut Merkez Bankası yöneticilerinden en az birinin PPK üyeliği için değerlendirildiği belirtildi.

PPK ÜYESİ OLARAK DEVAM EDEBİLİR

Bir diğer olasılık ise Akçay’ın başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra, yaş sınırına takılmadan PPK üyesi olarak görevine devam etmesi.

Merkez Bankası’nda yedi üyeden oluşan Para Politikası Kurulu’nda şu anda beş koltuk dolu. Kurulda Başkan Fatih Karahan, yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile Elif Haykır Hobikoğlu ve Fatma Özkul yer alıyor. İki başkan yardımcılığı koltuğu hâlâ boş. Tüm atamalar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına tabi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Mehmet Şimşek’i ekonominin başına getirerek, uzun süredir devam eden enflasyon ve kur krizlerinin ardından ekonomiyi yeniden istikrara kavuşturmayı hedeflemişti.