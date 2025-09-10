Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimi sinyali: Bankalar o oranları düşürdü!

Bankacılık sektörü, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını beklemeden mevduat faiz oranlarında indirime gitti. Piyasanın yarınki toplantı için öngördüğü 200 baz puanlık faiz indirimi bazı bankalarda şimdiden fiyatlandı. Hatta 100 bin liraya kadar mevduatta 32 gün vadede faiz oranı yüzde 40’ın altına indi. Şu an politika faizi yüzde 43 seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bu yıl neredeyse tüm PPK toplantıları kritik geçti. Yarınki toplantı da siyasi gerilimlerin arttığı bir ortamda yapılacak. Küresel piyasalardaki belirsizlikler de dikkat çekerken, anketlerde politika faizinin yüzde 43’ten yüzde 41’e çekilmesi öne çıkıyor. Ancak daha temkinli bir adım için 100-150 baz puanlık indirim ihtimali de masada. Geçtiğimiz haftaya kadar 300 baz puan indirim beklentisi öne çıksa da uzmanlara göre mevcut siyasi ortam bu ihtimali zayıflatıyor.

32 GÜN VADELİ MEVDUATTA YÜZDE 40’IN ALTI

Bankalar, Merkez Bankası’nın öngörülen indirimini beklemeden mevduat faizlerini düşürdü. Geçen haftaya göre bazı bankalar oranlarını 200 baz puan aşağıya çekti. Bankaların internet sitelerine göre 100 bin liraya 32 gün vadeli mevduatta en düşük oran yüzde 35,5 ile İş Bankası’nda. İş Bankası’nı yüzde 36 ile Vakıfbank, yüzde 38 ile Ziraat Bankası, yüzde 38,5 ile TEB izliyor. Bu bankalarda faizler yüzde 40’ın altına inmiş durumda.

Diğer bankalarda ise tablo şöyle:

Fibabanka: Yüzde 40

Yüzde 40 Yapı Kredi: Yüzde 41

Yüzde 41 Garanti BBVA: Yüzde 43,5

Yüzde 43,5 Akbank: Yüzde 43,5

Yüzde 43,5 Halkbank: Yüzde 44

Yüzde 44 Denizbank: Yüzde 45

Bankalar arasındaki fark 10 puana yaklaşmış durumda.

46 VE 92 GÜN VADEDE ORANLAR

46 gün vadeli mevduatta da birçok banka yüzde 40’ın altına çekildi. Halkbank yüzde 36, Garanti BBVA yüzde 39,75, Yapı Kredi yüzde 39, Ziraat Bankası yüzde 36, İş Bankası yüzde 34, TEB yüzde 35, Akbank yüzde 33, Fibabanka yüzde 30, Vakıfbank yüzde 34 faiz oranı sunuyor. Bu vadede Denizbank yüzde 42,75, QNB yüzde 41,5 ile yüzde 40’ın üzerinde kalıyor.

92 gün vadeli mevduatta faizler daha da farklılaşıyor. Halkbank yüzde 35, Akbank yüzde 42, Garanti BBVA yüzde 41,5, Ziraat Bankası yüzde 36, İş Bankası yüzde 33, Denizbank ve Vakıfbank yüzde 34,5, TEB yüzde 35, QNB yüzde 37,5, Yapı Kredi yüzde 38,75, Fibabanka yüzde 37,5 oranı uyguluyor.

TL MEVDUATTA YÜKSEK PAY DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede reel değerli TL’nin önemine dikkat çekiyor. TL’ye olan ilgi, bankaların elini güçlendiriyor. Mevduat faizleri gerilese de enflasyonun üzerinde kalmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, yatırımcıların psikolojik olarak standart TL mevduattan uzaklaşabileceğini belirtiyor.

BDDK verilerine göre 29 ağustos haftası itibarıyla standart TL mevduat hacmi 14 trilyon 535,8 milyar liraya çıktı. 23 trilyon 962,2 milyar lira olan toplam mevduat içinde payı yüzde 60,66 seviyesinde bulunuyor. Artırılan stopaj oranlarına rağmen TL mevduata ilgi devam ediyor.