Merkez Bankası’ndan ‘Papara’ açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kayyım atanan Papara kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonlarının güvence altında olduğunu açıkladı. TCMB'nin açıklamasında, "Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır" denildi.

Papara’ya yönelik operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Yasadışı bahis", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma" ile "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri ve üyesi olduğu iddia edilen kişilere ait; başta PPR Holding A.Ş. olmak üzere toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında el konulan şirketlere, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.