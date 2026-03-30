Merkez Bankası'ndan yeni kredi hamlesi: Deprem kredilerinde muafiyetler sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, lira cinsi kredi büyümesini yönetmek amacıyla zorunlu karşılık kurallarında düzenlemeye gitti. 27 Mart tarihinde bankalara iletilen yazıya göre, bazı kredi türlerine tanınan muafiyetler kaldırılıyor.

Bloomberg tarafından görülen yazıya göre, Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelere sağlanan krediler artık zorunlu karşılık uygulamasından muaf tutulmayacak.

ESNAF KREDİLERİNDE SINIRLAMA

Düzenleme kapsamında esnaf kredilerine yönelik istisnaların kapsamı da daraltıldı. Bu istisnalar yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelerle sınırlandırılacak.

Söz konusu iki düzenleme de 28 Mart itibarıyla kullandırılan krediler için geçerli olacak.

BANKALAR İÇİN YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Muafiyetlerin kaldırılmasıyla birlikte bankaların kredi hacmini artırmaları durumunda, daha fazla zorunlu karşılığı Merkez Bankası’nda tutmaları gerekecek. Bu düzenleme, yüksek kredi büyümesi dönemlerinde kullanılan istisnaların önüne geçmeyi hedefliyor.

KREDİ GARANTİLİ KREDİLERE GENİŞLETME

Öte yandan 27 Mart tarihli ayrı bir düzenleme ile bazı kredi türlerinde muafiyet kapsamı genişletildi. Hazine destekli kredi garanti mekanizmaları çerçevesinde sağlanan nitelikli krediler bu kapsamda yer aldı.

Merkez Bankası, Katılım Finans Kefalet Destek Programı kapsamında kullandırılan krediler için muafiyet alanını genişletti.