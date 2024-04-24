Merkez Bankası ne yapacak? Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken uyarı!
Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin politika faizi kararını yarın açıklayacak. Prof. Dr. Hakan Kara kritik karar öncesi Merkez Bankası'na tavsiyelerde bulundu.
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi kararına odaklandı.
Karar, 25 Nisan Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.
Piyasalarda beklentiler ise politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde bulunuyor.
500 BAZ PUAN ARTIŞ ÖNERİSİ
TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara kritik karar öncesi Merkez Bankası'na tavsiyede bulundu.
Hakan Kara, Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırıp yüzde 55'e çıkarması gerektiği görüşünü paylaştı.
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Kara, Merkez'in ayrıca "Banka ve şirketler üzerindeki karmaşık düzenlemeleri kaldırması ve döviz kurunu daha fazla dalgalanmaya bırakması gerektiğini" ifade etti.
Hakan Kara, "Bu yapılabilirse mevduat ve kredi yapısı daha adaletli hale gelecek, döviz kuru piyasası ve bütün sistem rahatlayacaktır" dedi.
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