Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:12
Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisi'nin belirleyeceği günde bir araya gelecek.

Merkez Bankası, 2023 yılında 818,2 milyar lira zarar açıklamıştı. Zararın büyük bölüm kur korumalı mevduattan kaynaklanmıştı.


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