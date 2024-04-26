Resmi Gazete'de yayımlandı: 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:09
Resmi Gazete'de yayımlandı: 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.


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