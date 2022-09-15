Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı

15 Eylül 2022 Perşembe, 11:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu verilerini yayımladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7 milyar ABD doları azalarak 162 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 7,1 milyar dolar azalarak 154,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 85 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği görüldü.

BANKALARIN KREDİ BORCU 2,9 MİLYAR DOLAR AZALDI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,9 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,9 milyar dolar azalışla 17,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 435 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 7 milyon ABD doları azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 346 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 215 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 142 milyon dolar artışla 4,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 319 milyon dolar artışla 1196 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 104,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 169 milyon dolar artarak 7,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

BORCUN YÜZDE 65'İ DOLAR

LDöviz kompozisyonuna bakıldığında, 154,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 65'inin ABD doları, yüzde 31,6'sının euro, yüzde 1,5'inin Türk lirası ve yüzde 1,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,6 milyar doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,7'sinin dolar, yüzde 37,3'ünün euro, yüzde 17,5'inin Türk lirası ve yüzde 3,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Ayrıca sektör dağılımı incelendiğinde, 154,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 62,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 20,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.