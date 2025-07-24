Merkez Bankası politika faizini düşürdü: Piyasalar karara nasıl tepki verdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı toplantısında politika faizine ilişkin kararını duyurdu. Kurul, beklentilere paralel olarak 300 baz puanlık bir indirim gerçekleştirdi. Böylece politika faizi yüzde 46 seviyesinden yüzde 43'e çekilmiş oldu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği" belirtildi. Temmuz ayında ise geçici nedenlere bağlı olarak aylık enflasyonda artış beklendiği ifade edildi.

DEZENFLASYON SÜRECİ VE KÜRESEL RİSKLER VURGULANDI

Kurulun açıklamasında, iç talep koşullarının dezenflasyon sürecine katkı sunduğu vurgulandı. Ayrıca, küresel korumacılık eğilimleri ile jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Merkez Bankası'nın kararı, yurtiçi piyasalarda anlık tepkilere neden oldu. Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gözlendi.

KARAR SONRASI DÖVİZ VE ALTIN YÜKSELDİ

Faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL kuru 40,45 seviyesinden 40,49 seviyesine çıkarak rekor seviyeye yaklaştı. Euro/TL ise karar öncesi 47,67 seviyesindeyken, karar sonrası 47,71 seviyesine yükseldi.

Altın piyasasında da benzer bir etki görüldü. Gram altın, karar öncesinde 4377 TL iken, açıklamanın ardından 4381 TL seviyesine çıktı.