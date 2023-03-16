Merkez Bankası resmi rezervlerinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 6.3 azalarak 117.4 milyar dolara geriledi.

AA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:36
Merkez Bankası resmi rezervlerinde gerileme
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TCMB tarafından, Şubat 2023 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 azalarak 117,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,7 azalarak 61,3 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 3,8 azalışla 48,7 milyar dolara geriledi.

DÖVİZ ÇIKIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 34,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 27,5 milyar doları anapara, 6,8 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 62,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 33,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalarak 52 milyar dolara geriledi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 585 milyon dolar azalışla 69 milyar 696 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Mart'ta 70 milyar 281 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 238 milyon dolar artarak 50 milyar 78 milyon dolardan 50 milyar 316 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 346 milyon dolar azalışla 120 milyar 359 milyon dolardan 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
03.03.2023 50.078 70.281 120.359
10.03.2023 50.316 69.696 120.013

 

 


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