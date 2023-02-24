Rezervden doğalgaz çıktı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Cari işlemler dengesinde yaşanan bozulma 2022 yılında toplam döviz harcamalarının yüzde 33 artarak 400 milyar dolara kadar yükselmesine karşılık, döviz gelirlerinin yüzde 19.6 yükselişle 351.5 milyar dolarda kalmasından kaynaklandı.

CHP’nin raporunda ise geçen yıl Türkiye’ye yönelik net sermaye girişinin 37 milyar dolarda kaldığı ve dolayısıyla 11.9 milyar dolarlık bir finansman açığı oluştuğu kaydedildi.

Raporda net hata ve noksan kaleminden 24.2 milyar dolarlık bir giriş yaşandığı hatırlatılırken finansman açığına rağmen resmi rezervlerin 12.3 milyar dolar arttığına dikkat çekildi.

Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi bilançosunda ise Türkiye’ye normal döviz gelir ve giderleri, finans hareketleriyle açıklanamayacak 24.2 milyar dolarlık bir döviz girişi yaşandığına işaret edildi.

Raporda bir süredir gündemde olan BOTAŞ’ın ithal ettiği gazın bedelini Rusya’ya ödemediği anımsatılırken şöyle devam edildi:

“Merkez Bankası ödemeler dengesi bilançosunun tekniği yüzünden giren bedel ‘ödenmiş’ gibi gözüküyor olabilir. Bu durumda da ödenmiş gibi gözüküp, ödenmeyen, borç da yazılmayan bu rakam net hata ve noksan olarak yansımış olabilir. Dolayısıyla bu paranın önemli bir bölümü aslında borç olabilir.”