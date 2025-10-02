Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık verileri incelendiğinde rezervlerde artış yaşandığını görüldü.

Brüt rezervlerin bir önceki haftaki 178,85 milyar dolar seviyesinden 182,95 milyar dolara yükseldiği anlaşıldı. Döviz rezervleri 85,10 milyar dolardan 86,70 milyar dolara çıktı. Altın rezervleri 93,75 milyar dolardan 96,25 milyar dolara ulaştı.

Net döviz rezervlerinin ise 70,40 milyar dolar seviyesinden 72,72 milyar dolara ulaştığı görüldü.

Brüt rezervler 182,95 milyar dolarla rekor olarak kayıtlara geçti.