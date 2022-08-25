Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 5 hafta sonra ilk kez geriledi. Net uluslararası rezervler 1.8 milyar dolar gerilerken, toplam rezervler 1,5 milyar lira azaldı.

AA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:11
Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azalışla 71 milyar 488 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos'ta 72 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 416 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 488 milyon dolar düşüşle 113 milyar 738 milyon dolardan 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

 

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
03.06.2022 41.280 61.460 102.741
10.06.2022 41.725 60.788 102.513
17.06.2022 41.580 59.449 101.028
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
01.07.2022 41.154 59.789 100.942
08.07.2022 39.784 58.867 98.651
14.07.2022 39.409 59.955 99.365
22.07.2022 38.611 59.711 98.323
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
05.08.2022 40.868 67.769 108.637
12.08.2022 41.177 72.560 113.738
19.08.2022 40.762 71.488 112.250

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