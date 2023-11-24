Merkez Bankası (TCMB) yayımladı: Kredi kartı harcamalarında 'Kasım kampanyaları' etkisi! Yeni rekor görüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 17 Kasım haftasında kredi kartı harcamaları indirim kampanyalarının da etkisiyle rekor seviyeye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:10
Merkez Bankası (TCMB) yayımladı: Kredi kartı harcamalarında 'Kasım kampanyaları' etkisi! Yeni rekor görüldü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan “Banka Kartı ve Kredi Kartı İşlemler Tutarı” verilerine göre, 17 Kasım ile biten haftada toplam işlem tutarı yüzde 9,2 artışla 198,4 milyar TL seviyesine yükselerek yeni rekoru kaydetti.

Artışlarda kasım ayındaki indirim kampanyalarının etkili olduğu görüldü.

EN BELİRGİN HAFTALIK ARTIŞLAR GİYİMDE

Verilere göre artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık artışlar giyim, elektrik-elektronik, market-AVM, mobilya-dekorasyon ve akaryakıt harcamaları gruplarında oldu. Harcamaları artan az sayıda alt gruplar arasında ise havayolları harcamaları öne çıktı.

Bu dönemdeki değişime, vergi ve BES ödemelerinin 5,1 milyar TL artış ile yukarı yönlü etkide bulunduğu da görüldü.

İnternet üzerinden yapılan harcamalar verisi de dijital pazaryerlerindeki kampanyaların etkisine dikkat çekti.

17 Kasım haftasında internet üzerinden yapılan alışverişlerde haftalık 8 milyar TL artış görüldü. Bu artışla birlikte ilgili dönemde internet üzerinden yapılan harcamalar 61,3 milyar TL’ye yükseldi.

TCMB'DEN KREDİ KARTI FAİZİ DÜZENLEMESİ 

Kasım ayında kredi kartı harcamaları rekor kırarken, TCMB aralık için kredi kartı faizlerinde değişim olmayacağını belirtti.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında aralık ayında değişiklik olmayacak.

Aralık ayı için referans oran, ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.

 


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