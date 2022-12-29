Merkez Bankası: Tüm politika araç seti liralaşma hedefiyle uyumlu

29 Aralık 2022 Perşembe, 14:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 9'da sabit tuttuğu yılın son toplantısına ilişkin özetlerde tüm politika setinin liralaşma hedefiyle uyumlu hale getirileceğini belirtti.

Özetlerde para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edileceği ifade edildi.

Özetlerde Para Politikası Kurulu'nun parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceği ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getireceği belirtildi.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam ettiği vurgulanırken bu süreçte, politika araçlarının Türk lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, APİ fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, para takası (swap) miktarının kademeli şekilde azaltılması ve Döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanıldığı söylendi.

TCMB toplantı özetlerinde şu ifadeleri kullandı:

Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir. Uzun vadeli, sabit getirili ve Türk lirası varlıklara talebin yükselerek getiri eğrisinin parasal aktarımın etkinliği yönündeki seyri yakından izlenmektedir. Kurul, kredilerin büyüme hızıyla birlikte, hedefli alanlarda verimlilik kazanımları sağlayan kredilerin finansman maliyetlerinin de aktarımın korunmasını sağlayacak şekilde gelişimini gözetecektir.