Merkez Bankası Türk Lirası savunmasında: Piyasalara 10 milyar dolarlık savaş müdahalesi!

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan ve Orta Doğu’ya yayılan savaş piyasaları sarsarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurundaki dalgalanmayı sınırlamak için rezervlerini devreye aldı. Artan jeopolitik riskler, Türkiye’de döviz ve faiz politikasını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Enerji ve emtia ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması sonrası petrol ve doğalgaz fiyatları hızla yükseldi. Küresel risk algısındaki artış, Türkiye gibi gelişen ülke piyasalarından yabancı çıkışını da beraberinde getirdi.

TCMB, dolar kurunu 44 TL eşiğinde dengelemek amacıyla hem faiz aracını hem de rezervlerini kullandı. Dolar/TL 15.00 itibarıyla 43,99 seviyesinde seyrediyor.

HEM FAİZ ARTTI HEM REZERVLER KULLANILDI

TCMB’nin likiditeyi sıkılaştıran adımları sonrasında hem Merkez Bankası fonlama faizi hem de Borsa İstanbul repo faizi yüzde 37’den yüzde 40’a yükseldi.

Reuters’ın bankacı hesaplamalarına dayandırdığı haberine göre, TCMB haftanın ilk üç gününde, büyük kısmı pazartesi olmak üzere toplam 10 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdi.

Banka ayrıca likidite senedi ihracına, TL uzlaşmalı döviz vadeli satım işlemlerine, depo ve DİBS geri alımlarına devam etti. Politika faizi olan yüzde 37’den fonlama ise bir sonraki duyuruya kadar yapılmayacak.

Faiz artışının kredi ve mevduat faizlerine de yansıması bekleniyor.

SAVAŞIN SEYRİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Savaşın gidişatı ve Hürmüz Boğazı’nın ne kadar süre kapalı kalacağı; Türkiye’de döviz kuru, faiz ve enflasyon görünümü üzerinde belirleyici olacak. Küresel enerji fiyatlarındaki hareketlilik, iç piyasadaki dengeler açısından da yakından izleniyor.