Merkez Bankası üç aydır KİT'lere döviz satmıyor

07 Ekim 2022 Cuma, 11:41

Yaz aylarında enerji ödeme takviminin rahatlamasıyla kamu iktisadi teşekküllerinin (KİT) Döviz ihtiyacı da azalırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Eylül'de de KİT'lere döviz çıkmadı.

TCMB, temmuz ve ağustos aylarında da KİT'lere döviz satışı gerçekleştirmemişti.

Haziran ayında KİT'lere 105 milyon dolarlık döviz satışı yapılmış, bu da son bir buçuk yılın en düşük rakamı olarak kayda geçmişti.

KİT'LERİN BÜYÜK KISMI BOTAŞ'A

Bu yılın ilk 6 ayında KİT'lere yaklaşık 18 milyar dolarlık satış gerçekleşti.

TCMB’nin KİT’lere döviz satışının büyük kısmı doğalgaz ithalatı yapan BOTAŞ’a yapılıyor.

Botaş temmuz ayında Deutche Bank'tan 925 milyon Euro kredi almıştı. Merkez Bankası'nın finanse ettiği en büyük Kit olan Botaş'ın kredi arayışın olduğu biliniyor.

TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Aralık 2014 tarihinde KİT'lere döviz satışına başlayan TCMB 2021'in Ocak-Mayıs ve Temmuz-Eylül aylarında bu kategoride döviz satışı gerçekleştirmemişti.