Goldman Sachs'tan Merkez Bankası tahmini
Goldman Sachs Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yıl her ay faizleri 100 baz puan indireceğini öngördü.
Goldman Sachs, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar faizin tek haneli rakamlara düşmesi yönünde yaptığı açıklamaların ardından, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan indirmesinin beklendiği söyledi.
"FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜYORUZ"
Goldman Sachs'tan yapılan değerlendirmede açıklamada, "TCMB'yi para politikası duruşuyla bağlantısı olmayan bir kurum olarak gördüğümüz için...TCMB'nin faizleri düşürmeye devam edeceğini belkiyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi öngörüyoruz" denildi.
Değerlendirmede, şimdiye kadar kısıtlayıcı finansman ve makro-ihtiyati politikaların seçimler yaklaştıkça belirgin şekilde gevşeyebileceği de belirtildi.
TCMB'nin son iki ayda beklenmedik şekilde 100'er baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından politika faizi oranı yüzde 12 seviyesinde.
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