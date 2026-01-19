Merkez Bankası verileri yayımlandı: Konutta en çok kazandıran il hangisi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı aralık ayına ait konut fiyat endeksi (KFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat hareketlerini izleyen endeks, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi.

Konut fiyat endeksi, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,0 yükselirken, reel bazda yüzde 1,4 oranında gerileme kaydetti. Böylece konut fiyatlarında yıllık artış sürerken, enflasyon etkisi dikkate alındığında düşüş dikkat çekti.

ÜÇ BÜYÜK İLDE AYLIK DÜŞÜŞ

Aralık ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatlarında aylık bazda gerileme yaşandı. Verilere göre İstanbul ve Ankara’da konut fiyatları yüzde 0,2 azalırken, İzmir’de düşüş yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda ise fiyat artışları devam etti. Ankara, yüzde 34,9 ile en yüksek yıllık artışın görüldüğü il oldu. İzmir’de konut fiyatları yıllık yüzde 30,8 artarken, İstanbul’da bu oran yüzde 28,5 olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA'DA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre yıllık değişimler incelendiğinde, 2025 yılı aralık ayında en yüksek konut fiyat artışı yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde en düşük yıllık artış ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı kapsayan Trakya bölgesinde görüldü. Veriler, bölgeler arasındaki konut fiyat artış farklarının belirginliğini koruduğunu ortaya koydu.