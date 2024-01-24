Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tahminleri belli oldu

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:48

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek.

Merkez Bankası, geçen yıl hazirandan itibaren sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziranda faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı. Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ise yılın ilk faiz kararına ilişkin tahminleri belli oldu.

AA BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans'ın, toplantıya yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

250 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜSÜ

Bloomberg HT'nin de ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı.

Anketine katılan 23 kurumun medyan beklentisi, TCMB’nin 25 Ocak’ta faizi 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çekeceği yönünde oldu.

Ankete göre, Ocak ayı maksimum faiz beklentisi yüzde 45 olarak açıklanırken, minimum beklenti yüzde 42,5 olarak kaydedildi.

YABANCILARDAN FAİZ TAHMİNİ

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarabileceğini söyledi.

Drimal, TCMB'nin aralık toplantısında Para Politikası Kurulunun (PPK) parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğünü anımsattı.

Bankanın temkinli bir ton kullanabileceğini dile getiren Drimal, "TCMB, piyasadan likidite çekerek ve kredi büyümesini kontrol altında tutarak miktarsal ve kredi sıkılaşmasına devam edeceğine ve önümüzdeki yıllarda enflasyonun yüzde 5 hedefine gerilemesini sağlamak amacıyla sıkı parasal koşulların uzun süre sürdürülmesine söz verecektir" dedi.

Drimal, TCMB'nin politika faizini ne kadar süre yüzde 45'te tutacağının para politikası açısından bir sonraki ana odak noktası olacağı gibi göründüğünü vurguladı.

GOLDMAN SACHS'IN BEKLENTİSİ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, faiz kararıyla ilgili öngörülerini paylaştı.

TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu anımsatıldı.

YÜZDE 45'E ULAŞMASI ÖNGÖRÜLDÜ

Alman bankacılık devi Deutsche Bank ise bu ay Merkez Bankası’nın 250 baz puan artışla politika faizini yüzde 45’e yükseltme beklentisini korudu.