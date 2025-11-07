Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu yayımladı: Tahminler yeniden yukarı revize edildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yılı son Enflasyon Raporu toplantısı sürerken, TCMB Başkanı Fatih Karahan yeni enflasyon tahminlerini açıkladı.

Karahan, 2025 yılı için ikinci toplantıda yüzde 24 olarak duyurulan beklentinin, üçüncü raporda yüzde 25-29 aralığına yükseltildiğini hatırlattı. Yılın son raporunda ise bu tahminin 31-33 aralığına çıkarıldığını bildirdi.

2026 yılı içinse ikinci raporda yüzde 12 olarak açıklanan tahminin, üçüncü raporda yüzde 13-19 aralığına revize edildiğini belirten Karahan, son raporda bu aralığın korunduğunu ifade etti.

ENFLASYONDA TAHMİN VE ARA HEDEF AYRIMI

TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’ndan itibaren enflasyon tahminleri ile yıl sonu hedeflerini ayrı şekilde açıklamaya başladı. Buna göre 2025 yılı için ara hedef yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 16 ve 2027 yılı için yüzde 9 olarak belirlendi. Banka, olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece bu hedeflerin sabit kalacağını, yalnızca tahminlerde güncelleme yapılacağını duyurdu.

Karahan, daha önce yaptığı değerlendirmede, “Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullanmış, 2026 yılı için de yüzde 13-19 aralığında bir beklenti açıkladıklarını hatırlatmıştı.

SIKI PARA POLİTİKASI SÜRÜYOR

Karahan, “Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli şekilde almaya devam ediyoruz” dedi. 2024 haziran ayından bu yana süren dezenflasyon sürecinin son dönemde yavaşladığını belirterek, “Atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu seyretmesini sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL DEZENFLASYONDA YAVAŞLAMA GÖZLENİYOR

Küresel ölçekte belirsizliklerin sürdüğünü dile getiren Karahan, küresel dezenflasyon sürecinin hız kaybettiğini belirtti. Ülkeler arasında farklılıklar olsa da birçok ekonomide faiz indirimlerinin devam etmesinin beklendiğini söyledi.

İŞGÜCÜ PİYASASI VE TALEPTE ZAYIFLAMA

Sunumda, sanayi ve hizmet üretiminin üçüncü çeyrekte yatay seyrettiği, işgücü piyasasındaki sıkılığın azaldığı aktarıldı. Karahan, iç talepte ivme kaybının sürdüğünü, kart harcamalarının da zayıf seyrettiğini ifade etti.

DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI

Karahan, “Son iki ayda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik” diyerek, gıda fiyatlarındaki artışın enflasyon tahminleri üzerinde etkili olduğunu vurguladı. Hizmet enflasyonundaki ataletin devam ettiğini, kira ve eğitim harcamalarındaki fiyat artışlarının dirençli seyrettiğini belirtti.

KREDİ BÜYÜMESİNDE TL LEHİNE GÖRÜNÜM

Karahan, sıkı para politikasının TL lehine kredi büyümesini desteklediğini söyledi. Bireysel kredilerde kredi kartı kaynaklı yavaşlama yaşandığını, toplam kredi büyümesinin dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerlediğini ifade etti.

MEVDUATLAR VE KKM’DE SON DURUM

Karahan, mevduat faizlerinin TL’ye geçişi desteklediğini belirterek, “Türk Lirası mevduatın payı yüzde 60 seviyesinde” dedi. Yabancı para mevduatlardaki artışın ise büyük ölçüde altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını açıkladı.

Ayrıca, KKM bakiyesinin yıl sonuna kadar büyük ölçüde kapanacağını, bu durumun parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini ve TCMB bilançosu üzerindeki riskleri azalttığını vurguladı.

Karahan, rezervlerdeki olumlu seyrin devam ettiğini belirtti.

POLİTİKA FAİZİNDE KARARLILIK MESAJI

Karahan, “Dezenflasyon sürecinde ara hedeflere ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi. Politika faizine yönelik adımların, enflasyon görünümü odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğini söyledi.

SORU-CEVAPTA ENFLASYONUN SEYRİNE DAİR MESAJLAR

Sunumun ardından yapılan soru-cevap bölümünde Karahan, 2025 ve 2026 yılı tahminlerinde revizyon kaynaklarının henüz açıklanmadığını ifade etti. Gıda fiyatları, kuraklık ve küresel ticaretteki belirsizliklerin enflasyon üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Karahan, “Gıda enflasyonu yıl genelinde ılımlı seyrediyordu ancak kuraklığın etkisiyle artışlar kaydedildi” diyerek, “Hizmet fiyatlarındaki katılığın ve geçmişe endeksli fiyatlama davranışının devam ettiğini” vurguladı. Enflasyonun tahmin aralığının üzerinde seyrettiğini söyledi.

