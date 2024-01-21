Merkez Bankası'nda neler oluyor? CHP'li Karatepe: Keyfiyet had safhada

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

Milyonlarca yurttaş geçim mücadelesi verirken günlerdir temel amacı “fiyat istikrarını sağlamak” olan Merkez Bankası’nın (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan hakkındaki iddialar tartışılıyor.

Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyet başvurusunda bulunan eski Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, dilekçesinde, baba Erkan’a bankada oda tahsis edildiğini, personele müdahalede bulunduğunu öne sürdü.

İddiaları yalanlayan Gaye Erkan, “ABD’de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü paylaşmak isterim. Sorumlular hakkında yasal haklarımı kullanacağım” dedi.

İddialara yönelik kimi eski MB çalışanı, “Sermaye sınıfı devletin ne kadar kurumsallaşmış kurumu varsa buruşturup atıyor. Önce planlamayı buruşturup attılar sonra Hazine ve Maliye’yi birleştirdiler, perişan ettiler. Sıra MB’ye geldi. Rezervler eridi, personel değiştirildi. Oysa orası bir okuldu. Dışarıdan insanlar getirildi. Sermaye de bunu kullandı. Şimdi ABD’den, başka yerlerden insanlar geliyor” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de “Bu aslında AKP ile ortaya çıkan kurumsal yapının zaafiyete uğramasının sonucu” dedi.

Karatepe şöyle konuştu: “Yaşananlar keyfiyetin had safhada olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı bir kararname ile başkanları görevden alıyor, yerine atama yapıyor. Cumhurbaşkanı böyle yapınca daha alt görevdekiler de ona uygun davranıyorlar.”