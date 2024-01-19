Hafize Gaye Erkan için yeni iddia: 'Çalıştığı bankayı dolandırmakla suçlanıyor'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 22:20

Güncelleme: 19.01.2024 - 22:20

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt’un Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e verdiği şikayet dilekçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından videoyla iddialara tepki gösteren Turhan Çömez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle dün bir soru önergesi verdi.

PEŞ PEŞE SORULAR

Çömez, Şimşek'e şu soruları yönetti:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Erkan'ın babası Sayın Erol Erkan'a ve annesi Sayın Gamze Erkan'a özel protokol uygulandığı bilgisi doğru mudur? Sayın Erol Erkan'a Merkez Bankası'nda bir makam odası tahsis edildiği bilgisi doğru mudur? Sayın Erol Erkan'ın Merkez Bankası'nın bulunduğu binaya devletin makam araçlarıyla gelip gittiği bilgisi doğru mudur? Tüm bunlar doğru ise böyle bir uygulamanın Merkez Bankası'nın itibarına ve güvenilirliğine zarar vereceğini düşünüyor musunuz? Merkez Bankası'nın bu anlayışla yönetilmesinin mümkün olacağını düşünüyor musunuz?"

'ERKAN HAKKINDA BANKACILIK YASASINI İHLAL SUÇLAMASI VAR'

Turhan Çömez paylaştığı video da ise Hafize Gaye Erkan hakkında ABD'de "dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma olduğunu iddia etti.

??Ankara’daki sosyal tesislerin aşçı ve garsonlarını ailene tahsis etmişsin,

??İzmir Özdere’deki kamp da ailenin özel kullanımına açılmış,

??Baban servisini beğenmediği garsonu MB koridorlarında hırpalamış.

??Doğru mu bunlar @hafizegayeerkan ?

??Yoksa Sadık abine mi soralım? https://t.co/4h2OuGYHEn pic.twitter.com/EkzDsIhLPN — Turhan Çömez (@ComezTurhan) January 18, 2024

Çömez, "Bankacılık yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla ve çalıştığı bankayı dolandırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen birisini aldık, ta Amerikalardan getirdik, Merkez Bankası'nın başına geçirdik. Kurtarsa, kurtarsa bizi ancak sen kurtarırsın dedik. O da tası tarağı topladı, sülalesini de yanına aldı, geldi Merkez Bankası'na. Babasına oda ayırdı, makam arabaları ayırdı ve iddiaya göre ailesi Merkez Bankası'na gelirken özel protokollerle karşılandı" dedi.

'BABASI 'ABD'DEN SİZİ KURTARMAYA GELDİK' DİYE PARMAK SALLIYOR'

Erkan'ın babasının garsonları darp ettiğini öne süren Çömez, "Bu da yetmedi babası koridorlarda 'Ta Amerikalardan sizi kurtarmaya geldik buralara' diyerek insanlara parmak sallamaya başladı. Toplantılar yaptı, beğenmediği personeli odasına çağırdı, azarladı ve işten attı. Servisini beğenmediği garsonları da tokatladı, iddialar böyle. 'Olur mu böyle şey' demeyin. Biz de olmaz dedik ama merak ettik, bunca rezillik ifşa edilmişken sessiz kalmayalım dedik, bir soru önergesi verdik Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e. Bakalım ne cevap verecek? Belki de her zaman olduğu gibi, 'Biz bir genelge yayınladık. Kağıt israfı yok. Onun için cevap vermiyoruz' da diyebilir. Ama Türkiye bu tabloyu, bu rezaleti hak etmiyor" diye konuştu.

'BAŞKAN ÇOCUĞU İÇİN DE BİR ODA OLUŞTURMUŞ'

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bugün yaptığı açıklamada ise başka iddiaları gündeme getirdi.

??3 haftadır ABD’de imiş @hafizegayeerkan

??Randevu istedim dönüşüne.

??Ayyuka çıkmış bunca rezaleti bir de kendisi ile konuşalım bakalım. https://t.co/sf9pWmmpMO pic.twitter.com/x1h4yxJGIg — Turhan Çömez (@ComezTurhan) January 19, 2024

"Merkez Bankası'ndan yağmur gibi bilgi geliyor. En son gelenler daha da can sıkıcı" diyen Çömez, "Başkanın çocuğu için de bir oda oluşturulmuş başkanlık katında. Geçtiğimiz günlerde babası için bir makam odası oluşturulduğunu duymuştuk. Yeni başkanın çocuğu için vergilerle maaşını bizim ödediğimiz bir Merkez Bankası çalışanı özel olarak görevlendirilmiş ve onun bakımı için sürekli kendisiyle beraber. Sadece Ankara değil, İstanbul ve diğer seyahatlerinde de yine başkana eşlik eden özel bir bakıcı" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK BİR YERE GİDİNCE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KORUMA OLARAK EŞLİK EDİYOR'

Güvenlik görevlilerinin Erkan'ın çocuğuna koruma olarak eşlik ettiğini söyleyen Çömez, "Öte yandan başkanın çocuğu Merkez Bankası'nda herhangi bir yere giderken veyahut bahçeye çıkarken mutlaka kendisine bankanın 3 ya da 4 güvenlik görevlisi koruma olarak eşlik ediyormuş. Tüm bunlar son derece can sıkıcı ve demokratik bir ülkede olmaması gereken bir tablo. Bunun doğru olup olmadığını araştırmak için bir soru önergesi verdik ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'e tüm bunların cevaplanması için bir önerge verdik. Cevap geldiğinde sizlerle şüphesiz sizinle paylaşacağız" dedi.

'ERKAN'DAN RANDEVU İSTEDİM'

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan randevu istediğini aktaran Çömez, "Bunların ne kadar doğru olduğunu, doğruysa niye olduğunu daha detaylı konuşabilmek ve anlayabilmek için Sayın Gaye Erkan'dan bir randevu talebim oldu. Ancak asistanı kendisinin yurt dışında olduğunu ifade etti, önümüzdeki hafta gelirse ve bu görüşme gerçekleşirse size neticesini bildireceğim. Ancak tam bu kritik dönemde bir Merkez Bankası başkanının 3 haftadır yurt dışında bulunuyor olması çok ciddi bir soru işareti. Bu, bir bankanın güvenilirliği için ciddi olarak sorgulanması gereken bir durum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hafize Gaye Erkan'ın hakkındaki iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş ve "Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" demişti.