Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra ilk

Merkez Bankası temmuz ayında ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapmadı. 2009'dan bu yana yayınlanan veride ilk kez Merkez'in reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:54
Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra ilk
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında verilerin yayımlanmaya başladığı 2009 yılının başından bu yana ihracat reeskont kredileri aracılığıyla ilk kez döviz alımı yapmadı.

TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan verilere göre, haziran ayında 103 milyon dolar ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapılırken, temmuz ayında bu rakam sıfır oldu.

YILIN İLK 6 AYINDA 1,3 MİLYAR DOLAR DÖVİZ ALINDI

Daha önce en düşük alım, verilerin tutulmaya başlandığı 2009 yılının şubat ayında sadece 70 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Bu yılın ilk 6 ayında alınan döviz miktarı ise 1 milyar 322 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.


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