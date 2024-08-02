Merkez Bankası kritik raporu 8 Ağustos'ta açıklayacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:50
Merkez Bankası kritik raporu 8 Ağustos'ta açıklayacak!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), yapılan duyuruya göre, Başkan Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-III'ün tanıtımı amacıyla 8 Ağustos saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.


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