Merkez Bankası kritik raporu 8 Ağustos'ta açıklayacak!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), yapılan duyuruya göre, Başkan Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-III'ün tanıtımı amacıyla 8 Ağustos saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- Instagram'a erişim engeli!
- Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!