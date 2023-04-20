Merkez Bankası'ndan açıklama: Bankacılık sektöründe mevduat artışı!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 16:42

Güncelleme: 20.04.2023 - 16:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

186 MİLYAR 912 MİLYON 207 BİN ARTTI!

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 14 Nisan ile biten haftada 186 milyar 912 milyon 207 bin lira artarak 10 trilyon 583 milyar 426 milyon 172 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,8 artışla 6 trilyon 61 milyar 754 milyon 920 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,5 artarak 4 trilyon 104 milyar 103 milyon 528 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 223 milyar 714 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 187,9 milyar doları yurtiçinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 14 Nisan itibarıyla 605 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARINDA ARTIŞ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,4 artarak 1 trilyon 231 milyar 567 milyon 730 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,6 artışla 995 milyar 932 milyon 663 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,4 yükselişle 857 milyar 536 milyon 500 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 366 milyar 850 milyon 767 bin lirası konut, 54 milyar 639 milyon 359 bin lirası taşıt ve 810 milyar 77 milyon 604 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Nisan ile biten haftada 128 milyar 96 milyon 973 bin lira artarak 8 trilyon 436 milyar 353 milyon 502 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,90 artış kaydetti.

KREDİ HACMİ 8 TRİLYON 751 MİLYAR LİRA OLDU

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 132 milyar 851 milyon lira artarak 8 trilyon 751 milyar 294 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Nisan itibarıyla 132 milyar 851 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 618 milyar 443 milyon liradan 8 trilyon 751 milyar 294 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 194 milyar 405 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 306 milyar 891 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 298 MİLYAR 145 MİLYON LİRA

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Nisan itibarıyla 18 milyar 65 milyon lira artışla 1 trilyon 298 milyar 145 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 402 milyar 698 milyon lirası konut, 68 milyar 790 milyon lirası taşıt ve 826 milyar 657 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 554 milyon lira artarak 1 trilyon 96 milyar 277 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 21 milyar 999 milyon lira artarak 599 milyar 27 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 310 milyar 357 milyon lirası taksitli, 288 milyar 670 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 632 milyon lira artarak 160 milyar 675 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 735 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar, 6 milyar 878 milyon lira artışla 1 trilyon 816 milyar 101 milyon lira oldu.