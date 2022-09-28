Merkez Bankası'ndan bankalara yeni yönlendirme

28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:39

Merkez Bankası (TCMB) kredilerin fatura karşılığı kullandırılması uygulamasını yıl sonuna kadar kademeli olarak genişletirken kredilerin doğru alana yönlendirilmesini ve amacı dışında kullanımını durdurmayı amaçlayan adımlar açıkladı.

Reuters’a bilgi veren iki bankacı, TCMB’nin bankalara, menkul kıymet tesisine ilişkin yeni bir uygulama talimatı ilettiğini belirtti.

KADEMELİ OLARAK FATURA KARŞILIĞI KULLANIMI

İlgili uygulama talimatı ile yapılan değişikliklerden öne çıkanlar şöyle: