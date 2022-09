Merkez Bankası’nın indirim yaptığı gün cuma hutbesinde ‘haram’ mesajı verildi

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Fetvaları ve hutbeleri ile tepki çeken ve “kul hakkı” konulu hutbe verilmesi çağrısı yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinin konusunu bu kez “helal kazanç” üzerine kurdu. Hutbede, “haram lokmanın mideyi yakıp kavuran bir kor” olduğu vurgulanırken “Helalinden kazanalım” çağrısı yapıldı.

Diyanet’in bugünkü cuma hutbesinin konusu “helal kazanç ve alınteri” oldu. “Helal kazanç; el emeği ve göz nuruyla elde edilen nimetin ‘en hayırlı lokma’ olduğunu idrak etmek, ölçüyü ve tartıyı eksiksiz yapmak, söz ve davranışlarda dürüst davranmak, işinin hakkını vermek, işçinin hakkını alınteri kurumadan ödemek, kul ve kamu hakkına riayet ederek kazancı ve ömrü bereketlendirmek, yalan, hile ve aldatmadan kaçınmak, haram lokmayı mideyi yakıp kavuran bir kor gibi görmektir” denilen hutbede, modern zamanların iş ve ticaret ahlakını olumsuz etkilediği savunuldu.

"HER ÇEŞİT FAİZ" VURGUSU

Hutbede, “İslam, boğazımızdan geçen her bir lokmanın helal ve meşru olmasını imanımızın bir gereği olarak görür. İçki ve ticaretinden, içerisinde kumar olan bütün oyunlardan, faizin her çeşidinden, hırsızlık, rüşvet, tefecilik, kamu malını üzerine geçirmek, stokçuluk ve karaborsacılık gibi her türlü haramdan şiddetle kaçınmamızı emreder. Unutmayalım ki kim helalinden kazanıp helal yollarda harcarsa ibadeti kabul, duası makbul olur. Dünya malını, kalıcı ahiret saadetine tercih etmeyelim” denildi.