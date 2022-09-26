Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması: 'Dikkate alınması gereken iki önemli husus var'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İİT-İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı) merkez bankaları forumu toplantısına katıldı. Açış konuşması yapan Başkan Kavcıoğlu, küresel belirsizlik ortamında şu 3 önemli sorunun öne çıktığını belirtti.

Artan enflasyonist baskılar geçici mi yoksa kalıcı mı olacak?

Bölgesel çatışmaların seyri nasıl ilerleyecek?

Artan belirsizlik ortamında merkez bankaları ne tür politikalar uygulayacak?

Pandeminin yanı sıra savaşın, küresel ekonomiye ilişkin mevcut endişelere yenilerini ekleyerek ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri artırdığını belirten Kavcıoğlu, bu şokların olumsuz etkilerinin ülkeler arasında zamanlama ve şiddet açısından farklılık gösterdiğini söyledi.

Sözlerinin devamında Kavcıoğlu, "Ülkeler arası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve merkez bankası dijital paralarının kullanım olanakları üzerinde çalışılması bu konuda dikkate alınması gereken iki önemli husustur" şeklinde konuştu.



Başkan Kavcıoğlu’nun açıklamasındaki diğer ifadeler ise şöyle:

Bu zorlu ortamda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler olarak ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmaya yönelik çabalarımızı güçlendirmemiz gerekmektedir.

İİT çatısı altında, farklı yapıda ekonomilerden oluşan zengin bir topluluğa sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki bu çeşitliliği, İİT bünyesinde daha yakın iş birlikleri kurarak fırsata çevirebiliriz.

Ülkelerimiz arasında daha entegre bir finansal sistemin inşa edilmesi, kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha verimli sermaye dağılımına olanak sağlayacaktır.



