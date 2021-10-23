Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
Merkez Bankası, politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indirimden sonra Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz oranlarını da 2 puan düşürerek, 10,5’e indirdi.
Merkez Bankası, politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indirimden sonra Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz oranlarını da 2 puan düşürerek, 10,5’e indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 22 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 12,5’ten yüzde 10,5’e indirildi.
Yabancı para mevduat/katılım fonundan TL mevduat/katılım fonuna dönüşüm uygulaması kapsamında ise yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 16’ya düşürüldü. Yüzde 15 olarak uygulanan oranın ise, yüzde 13’e düşürülmesine ve yüzde 17 olarak uygulanan oranın yüzde 15’e düşürülmesine karar verildi.
Zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayan bu düzenlemenin politika faizinin düşürülmesi sonrası teknik bir ayarlama olduğu belirtildi.
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