Merkez Bankası'ndan dolar, faiz ve enflasyon tahmini

16 Aralık 2022 Cuma, 10:42

Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68.06 iken, bu anket döneminde yüzde 66.80’e düştü.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19.54 TL iken, bu anket döneminde 18.78’e geriledi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23.35 TL ve 22.77 TL oldu.

FAİZ BEKLENTİSİ AYNI KALDI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.47 iken bu anket döneminde yüzde 9.18’e geriledi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80’e düştü.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92’ye geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,1 iken bu anket döneminde yüzde 5 oldu.

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

ANKET KATILIMCILARI DEĞİŞMİŞTİ

TCMB’nin piyasa katılımcıları anketindeki “katılımcılar”, üç ay önce değişmiş ve değişiklik sonrasında dolar ve enflasyon beklentisi düşmüştü.

TCMB’nin bu hamlesi, anketin güvenilirliğine dair şüpheleri artırırken, büyük bankalar ve işveren örgütleri dahil bir dizi katılımcının TCMB’nin yüksek bulduğu beklentileri nedeniyle anketten çıkarıldıkları ortaya çıkmıştı.