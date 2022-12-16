Motorine zam bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (16 Aralık 2022)

16 Aralık 2022 Cuma, 09:48

Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Benzin fiyatlarına dün gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorine bu gece yarısından itibaren 1.7 TL zam yapılacak.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik bilgisi yok.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 21.05

Benzinin litresi 18.51

Ankara

Motorin litresi 21.23

Benzinin litresi 18.74

İzmir

Motorin litresi 21.31

Benzinin litresi 18.72

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.