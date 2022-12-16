Motorine zam bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (16 Aralık 2022)
Son dakika haberi... Akaryakıt piyasasında yaşanan dengesizlik fiyatlara yansıdı. Motorine bu gece yarısından itibaren zam bekleniyor.
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Benzin fiyatlarına dün gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geldi.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorine bu gece yarısından itibaren 1.7 TL zam yapılacak.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik bilgisi yok.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 21.05
Benzinin litresi 18.51
Ankara
Motorin litresi 21.23
Benzinin litresi 18.74
İzmir
Motorin litresi 21.31
Benzinin litresi 18.72
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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