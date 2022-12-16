Dolar ve Euro ne kadar oldu? (16 Aralık 2022)

16 Aralık 2022 Cuma, 09:32

İç piyasada ekonomiden çok siyasi gündem takip ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının siyasi etkileri piyasanın odağında.

Reuters'ın dün yayımladığı analizde İmamoğlu'na verilen cezanın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hâlâ adayını belirlemeyen muhalefeti hızlı karar almaya zorlayabileceğine dikkat çekildi.

Analizde; alım gücünün düştüğü yüksek enflasyon ortamında seçimlere hazırlanan muhalefetin, 20 yıldan fazla iktidarda olan Erdoğan'a karşı hala adayını belirlememesi seçmende güveni azalttığına dikkat çekildi. Analizde anketlerde aday olarak adı geçen İmamoğlu'na verilen ceza ile tahammülü kalmayan seçmeninin ise muhalefet partilerine tek sorusunun "Adayınız kim?" olduğu belirtilti.

TL BU YIL YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydan fazla süredir 18.6 etrafında yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL bu sabah saat 0840'ta 18.62/18.64 seviyesindeydi.

Yatay kur, Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara ek tahvil yükümlülükleri getiren adımları ve kur korumalı mevduattan (KKM) kampanyalarla getirisi yükselen TL mevduata yönelim banka rezervlerini desteklemeye devam ediyor.

TCMB brüt uluslararası rezervleri geçen hafta 3.8 milyar dolar artışla 128.8 milyar dolara yükseldi.

Net rezervler 9 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.64 milyar dolar artarken, yedi haftada 15.2 milyar dolar yükselmiş oldu. Brüt uluslararası rezervlerde ise Ekim başından 9 Aralık'a kadar 21.7 milyar dolar artış gösterdi. Bu dönemde altın rezervleri 5 milyar dolar, döviz rezervleri 16.8 milyar dolar arttı.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR?



Güne 1,0624 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:28 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 1,0649'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0593, en yüksek 1,0736 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1.0626 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 21.11.2022 tarihinde 1,0223 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 19.8480 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.8500 lira olarak belirlendi.

Piyasanın TCMB sahipliğindeki rezervi gösterdiği için yakından takip ettiği swap hariç net rezerv ise eksi 60 milyar dolardan eksi 44.2 milyar dolara geldi.

TCMB'nin önümüzdeki hafta politika faizini %9'da sabit tutması beklenen PPK kararı öncesi bugün yayımlayacağı piyasa katılımcıları anketi verileri izlenecek.

Bankacılar yeni yıl öncesi pozisyon kapama işlemleri ile önümüzdeki haftadan itibarek hem içeride hem global piyasalarda işlem hacimlerinin düşmeye başlayacağını da belirtiyorlar.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, başlıca merkez bankalarının faizleri yükseltmesi ve gelecek yıl faiz artırımlarının devam edeceği uyarısında bulunmasının ardından ikinci günde de gerilerken iki ayın en kötü haftasını kapamaya hazırlanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü 50 baz puan artırıma gitmesinin ardından dün, Avrupa, İngiltere, İsviçre, Danimarka, Norveç, Meksika ve Tayvan'da da politika faizleri yükseltildi.