Merkez Bankası’ndan Hazine'ye aktarılan temettü geliri dikkat çekti

Vergi dışı gelir verilerine göre Merkez Bankası’ndan elde edilen ve bütçeye aktarılan temettü geliri 54.3 milyar TL oldu. Bu rakam 2021’de 35.7 milyar liraydı.

Mustafa Çakır
03 Mayıs 2022 Salı, 04:00
Merkez Bankası’ndan Hazine'ye aktarılan temettü geliri dikkat çekti
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni yayımladığı ve kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ile diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin tablo, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Geçmiş yılların yanı sıra bu yılın ilk çeyreğindeki (ocak, şubat,mart) gelirlere ilişkin verilerin de yer aldığı tabloya göre, Merkez Bankası’ndan elde edilen temettü geliri birinci çeyrekte 54.3 milyar TL oldu. Bu bankadan elde edilen temettü geliri 2020 yılında 44.4 milyar TL, geçen yıl da 35.7 milyar TL oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde Merkez Bankası’ndan elde edilen temettü geliri, son 2 yıldaki yıllık gelirlerinin de üzerine çıkmış oldu. Ayrıca 2022 yılının birinci çeyreğinde elde edilen 54.6 milyar liralık vergi dışı gelirlerin büyük bir bölümünü de Merkez Bankası’ndan elde edilen temettü geliri oluşturdu. 

KİT’LERDEN 318 MİLYON 

Merkez Bankası dışında KİT’lerden elde edilen hasılat payları birinci çeyrekte 318.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Bunun detaylarına bakıldığında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden (DHMİ) 186.5 milyon TL, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden de 131.5 milyon TL geldi. Diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da ilk çeyrekte 2.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bunun 1.8 milyon TL’si Ziraat Bankası’ndan. Böylece vergi dışı gelirler kapsamında yılın birinci çeyreğinde elde edilen toplam gelir Merkez Bankası’ndan elde edilen temettü geliri sayesinde son iki yıldaki toplam gelirleri de aştı. 2020’de KİT’ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı
gelirler 47.5 milyar TL, geçen yıl da 40.1 milyar TL olmuştu.


ekonomi merkez bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı

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