Merkez Bankası'ndan iki kritik adım

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 01:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iki kritik adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Zorunlu Karşılıklar Tebliği’ne göre zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapıldı.

Açıklamada “Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanır” ifadesi yer aldı. Tebliğ 16 Eylül 2022’de yürürlüğe girecek.

Ayrıca "Yabancı Para Yükümlülükler için Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisinde" de değişikliğe gidildi.



KREDİLERLE İLGİLİ DE DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Yabancı Para Yükümlülükler için Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisinde" yaptığı değişikliğe göre, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Yükümlülükler için Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında değişiklik yapılarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama getirildi.

Yapılan değişiklikte şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa tabi krediler için:

a) Yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikâme edilmesi,

b) 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesi,

c)Hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması kararlaştırılmıştır.

d) Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 2022 yıl sonuna kadar kullandırılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık bileşik referans oranın 1,4 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 20'si 1,8 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 90'ı nispetinde menkul kıymet tesis edilmesine karar verilmiştir.”